Exposition : Les talents de Beausemblant et villages alentours

Venez découvrir le premier salon d’art de Beausemblant avec peintures, sculptures, dessins, photos, livres,etc.

du 21/02/2026 10:00 au 22/02/2026 18:00

Route Barthélémy de Laffem 26240 Beausemblant Tél. 06 14 39 38 18

Gratuit pour les visiteurs