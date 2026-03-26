Exposition

Exposition Les timbrés

Dans le cadre du Micro-Festival L’estampe, soyez curieux et venez découvrir l’exposition de Gilles Rhode « Les timbrés ». Cette belle et étonnante exposition où souffle un vent de pop-art et de narration figurative!

Exposition Les timbrés
du 09/03/2026 au 08/04/2026

Place de la Lève 26460 Bourdeaux

Gratuit pour les visiteurs

Dans le cadre du Micro-Festival L’estampe, soyez curieux et venez découvrir l’exposition de Gilles Rhode « Les timbrés ». Cette belle et étonnante exposition où souffle un vent de pop-art et de narration figurative! Certaines figures n’étaient pas destinées à finir sur un timbre mais c’est désormais chose faite et en grand format s’il vous plaît !