Du 6 juin au 31 août 1944, en moins de trois mois, le département de la Drôme passe du statut de territoire occupé à celui de parcelle libérée du territoire national.

Comme partout en France, résistants et alliés, soutenus par la population civile, parviennent à chasser l’occupant et à rétablir la légalité républicaine. Mais bien souvent, cette libération se paie au prix du sang. C’est l’histoire de cette libération durement gagnée, où la joie se mêle aux larmes, que la présente exposition entend retracer.

Exposition proposée par le Département de la Drôme, Direction de la Culture et du Patrimoine/Archives départementales et Conservation départementale du Patrimoine.