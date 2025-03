Exposition : L’illustration et le papier#2

En 2025, la deuxième édition de cette exposition se déroulera du 28 mars jusqu’au 3 mai.

Et cette année, la programmation artistique de la galerie suivra une ligne où certains thèmes seront évoqués, de l’universel et de l’immémorial en base de réflexion, et en second plan, les rêves, fantasmes et peurs: la nature – flore et faune – restant une constante.

Ainsi, nous mettrons en avant l’herbier contemporain de Bérengère Chamboissier, Atelier LTDF, les gravures de l’artiste Elise Delaigue, les dessins aquarelles d’Adèle Bontoux, les dessins d’Héloïse Chatignon.

Un espace sera dédié à la papeterie de Sophie WB , de Romi Dabanch, d’Olivia Tulipe, Le petit cabanon, de Goldie Mystic et un espace pour les petits formats de gravures et collage de Sandrine Peron, Cécile Basecq et Annabel Foucaud et l’oeil de sardine.