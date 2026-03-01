Exposition: l’inspir du voyage

Dans l’église historique du beau village perché de la Roche sur Grane, voici une exposition pour rêver, aimer, une invitation à l’émotion et à la beauté. 3 inspirations à découvrir autour de sculptures, photographies et textes poétiques

Cette exposition propose 3 inspirations…Elles se croisent, se soutiennent et s’enrichissent, 3 désirs d’inscrire une vision du voyage dans le temps et l’espace, 3 souhaits d’ouvrir un espace poétique autour des paysages et des gens qui les habitent et d’illustrer l’universalité de notre humanité.

C’est un dialogue entre les sculptures en bois ou terre qui racontent les mythes fondateurs de Gaïa la déesse-mère, les images du quotidien des peuples rencontrés par le photographe tout au long de l’antique route de la soie et au delà, les textes écrits du poète nourris des spiritualités de l’Orient.

En réactivant les liens avec notre part sensible, au cours de ce voyage, nous cheminons ensemble vers une relation d’équilibre, du microcosme au macrocosme, véritable processus pour la préservation de notre environnement, des territoires proches aux plus lointains.

Le vernissage se veut un moment d’échange entre art et voyage avec les visiteurs autour d’un thé indien et autres douceurs plus locales.

Cette exposition est aussi un lieu de dédicace du livre de photographies et de textes » Un voyage en Orient : portraits d’une grande famille « .

Entrée libre