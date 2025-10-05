Exposition

Exposition « L’iris l’été ». Dessin, gravure, pochoir. Au Phare d’Allex

Lily Blanpain jongle avec mine de plomb, bombes de peinture, gouges, pinceaux, ainsi que le cinéma.

Exposition « L’iris l’été ». Dessin, gravure, pochoir. Au Phare d’Allex
du 24/10/2025 18:00 au 18/11/2025 21:00

rue du premier syndicat 26400 Allex

Contacter par mail
Payant