Le 24 janvier, à l’occasion des Nuits de la lecture, Marie Da Prato échangera autour de son travail et invitera les visiteurs à prendre part à un grand dessin participatif sur le thème de la ville.
Exposition Marie Da Prato : Villes & Campagnes. De la Drôme à l’Ardèche…
Graphiste et artiste, Marie Da Prato évolue dans un monde en noir et blanc et surtout en détails. Elle aime se définir comme passeur de temps en inscrivant sur papier les détails de la vie de tous les jours, entre architecture et vie quotidienne.
16 bd Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62