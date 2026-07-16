Le dessin l’accompagne depuis son enfance.
Si elle à d’abord exploré l’aquarelle c’est finalement le pastel qui est devenu son moyen d’expression privilégié depuis 5 ans.
Chacun de ses tableaux est un moment volé au quotidien, une émotion captée, une lumière, un souvenir.
Elle se nourrit de photographies, d’images, de documentaires… puis donne vie à divers sujets.
EXPOSITION » MARIE-LYNE ROUX » À LA SALLE DE LA COMMUNE-TAULIGNAN
VERNISSAGE le 31 juillet à 18h30
14 rue de la commune 26770 Taulignan
Le dessin l’accompagne depuis son enfance.