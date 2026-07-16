Exposition

EXPOSITION  » MARIE-LYNE ROUX  » À LA SALLE DE LA COMMUNE-TAULIGNAN

VERNISSAGE le 31 juillet à 18h30

EXPOSITION  » MARIE-LYNE ROUX  » À LA SALLE DE LA COMMUNE-TAULIGNAN
du 30/07/2026 10:00 au 02/08/2026 19:00

14 rue de la commune 26770 Taulignan

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Gratuit pour les visiteurs

Le dessin l’accompagne depuis son enfance.
Si elle à d’abord exploré l’aquarelle c’est finalement le pastel qui est devenu son moyen d’expression privilégié depuis 5 ans.
Chacun de ses tableaux est un moment volé au quotidien, une émotion captée, une lumière, un souvenir.
Elle se nourrit de photographies, d’images, de documentaires… puis donne vie à divers sujets.