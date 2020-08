Exposition « Matière et Lumière »

Jürgen CHAUMARAT

Sculpteur verrier

Vit et travaille en région toulousaine, à Colomiers. Auteur d’une oeuvre composite issue du travail du verre à froid (verre » extra-blanc » diamanté, taillé, polymérisé et pigmenté puis sablé et égrisé), Jürgen Chaumarat exhale par ses sculptures, la force et la légèreté des » masses-mouvements » de l’Océan Pacifique …

Des effets nacrés, d’érosion minérale, d’eau (bulles et cascades) transparaissent à travers ses sculptures de verre. Réalisation de mobilier d’intérieur pour des particuliers et des professionnels : palais royal à Rabat, yachts à San Remo, société Hédiard …

Philippe PAUMIER

Céramiste plasticien

Vit et travaille aux portes de Paris au Pré-Saint-Gervais. Son travail se définit par la céramique et le dessin à l’encre de Chine. Inspiré du mouvement et de la danse, il restitue sur le papier, par un geste rapide et émotionnel, des formes vives. La série sculpturale des » cratères » est réalisée par tournage. Le vide est obtenu en repoussant la matière vers l’extérieur. La surface est scarifiée, des crevasses s’ouvrent et font apparaître après cuisson l’intérieur sombre induisant une part de mystère. La blancheur des bols et vases en porcelaine contraste avec la fulgurance d’un décor extérieur noir intense exprimé par le geste intuitif. Pour la série des bols en grès, l’émail est projeté sur la surface extérieure de la pièce. Les couleurs sourdes font écho à l’omniprésence des intérieurs lisses et brillants du noir Tenmoku