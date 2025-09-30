Exposition

Exposition – Matières

Véronique Darcon Cazes se joind à nous avec ses mosaïques contemporaines.

Vous êtes chaleureusement invité·e·s au vernissage le mardi 21 octobre à partir de 18 h.

du 20/10/2025 au 02/11/2025

34 rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 06 42 75 58 71

Gratuit pour les visiteurs

Elle écrit :
« J’aime…
L’ardoise : lumière qui vient du noir.
Le minéral : monde chargé d’histoire.
Les matières : univers à apprivoiser.
Les séries.
J’invite au jeu, je l’inscris dans la conception, dans l’accrochage… Ainsi, sur d’autres murs, les oeuvres vivent d’autres vies. »