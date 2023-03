Exposition « Mégapouvoirs des photomontages »

Au départ, il y a souvent une idée toute simple…

Celle de l’instituteur qui propose de faire réaliser des photomontages à ses élèves de CM1 & CM2.

Dans photomontage, il y a » photo » et » montage « , deux univers qui devraient plaire aux enfants !

C’est donc parti pour plusieurs séances à l’École de Valrousse, accompagnées par la photographe Anna Puig Rosado et leur instituteur Colin Sanchez.

Les enfants ont ainsi photographié des centaines de saynètes à l’aide de tablettes Ipad et d’un appareil photo numérique sur un trépied.

Mêlant le ludique, l’insolite, l’humour et l’absurde, ils ont au fil des séances imaginé des scènes de plus en plus élaborées.

À la recherche du bon angle, de la belle lumière, des expressions intéressantes, des mouvements sportifs, du meilleur fond et enfin la réalisation d’un photomontage sans décalage, tels étaient leurs défis !