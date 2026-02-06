critique et pédagogique.
Elle s’inscrit dans le cadre des manifestations organisées à l’UGA en avril 2026 autour de l’histoire et de la mémoire du terrorisme.
« Les contenus présentés s’appuient sur nos recherches et productions, sur les différents cas de terrorisme. Nos travaux sont restitués sous forme de synthèses, de posters et de vidéos.
Nous avons par ailleurs assuré le déroulement de l’exposition, en prenant en charge sa conception, son organisation, la médiation et la communication du projet. » Celui-ci a été réalisé avec le soutien de la Bibliothèque universitaire Rodolphe Pesce et de ses équipes, avec la volonté de le partager avec un public large et de favoriser échanges et réflexions autour de la mémoire du terrorisme en Espagne.
Exposition » Mémoire du terrorisme en Espagne aux XXe et XXIe siècles «
Cette exposition est le fruit d’un travail collectif de recherche, d’analyse et de médiation mené par les étudiants de L3 LEA/EGL Anglais-Espagnol de Valence et de L1 LLCER Espagnol de Grenoble, dans une démarche à la fois académique,
