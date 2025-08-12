Exposition

Exposition Memories de David Rabinowitch

Cette exposition rend hommage à David Rabinowitch, artiste canadien de renommée internationale, avec qui la galerie a publié ses premières oeuvres.

du 12/08/2025 au 07/09/2025

14 rue Jean Rousset 26400 Crest Tél. 06 41 22 02 11

Gratuit pour les visiteurs