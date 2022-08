Exposition : Métamorphe(S)

Théo Massoulier développe un travail de sculpture, d’installation et de vidéo puisant dans l’imaginaire de la cosmologie et des sciences de l’évolution autant que dans la biologie et les problématiques philosophiques portées par l’évolution récente de nos sociétés. Il s’intéresse aux enjeux scientifiques de l’impact de l’homme sur son environnement. Accordant une place essentielle aux matériaux utilisés, il procède à de minutieux assemblages hétéroclites, générant des séries de formes où cohabitent éléments minéraux, végétaux et des rebuts de l’activité humaine. L’exposition présentera des micro-paysages et des assemblages mélangeant formes technologiques et animalières de plus grande taille.