Ce que l’artiste recherche avant tout, c’est « peindre, à l’approche des cimes… la rencontre des roches et des glaces… afin d’offrir, au regard, la beauté et la rudesse de ces lieux gardés purs dans leur écrin. »

Sur la vingtaine d’oeuvres de dimensions variées, on remarque une série de très belles aquarelles, déclinées en bleu et blanc. En outre, Guy Tournier s’est livré à un exercice inédit de peinture numérique. Ces créations, réalisées sur tablette et imprimées sur papier photo, ont un résultat, proche de la photo, tout à fait bluffant.