Les thèmes variés, allant de la culture japonaise à la reproduction de couvertures de livres célèbres, témoignent d’une année d’apprentissage et de créativité intense. L’association souhaite offrir à ces jeunes artistes une nouvelle vitrine au sein de la Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Montélimar.
Exposition MonteArt en couleurs : le voyage artistique des enfants
L’exposition de l’association MonteArt présente la richesse des travaux de onze enfants explorant diverses techniques telles que l’aquarelle, l’acrylique, le modelage ainsi que le travail sur les dégradés d’ombre et de lumière.
Salle d'honneur Hôtel de Ville 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 45