Exposition

Exposition Mouvance – Léo maître verrier à la Chapelle des Cordeliers

Léo & Césium : Maîtres verriers et sculpteurs. Pièces de verres et sculptures

du 13/08/2025 10:00 au 20/08/2025 19:00

Montée des Cordeliers 26400 Crest Tél. 06 78 67 67 57

Gratuit pour les visiteurs

Démonstration le 17/08 : soufflage de verre + nocturne jusqu’à 22h30

En savoir plus sur l’artiste : https://www.leoglassdream.com