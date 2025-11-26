Exposition « Noël au musée »

Les collections du Musée et les prêts de collectionneurs privés (qu’ils soient remerciés) permettront de voyager dans le temps et l’espace grâce aux crèches… Les crèches du monde et les crèches insolites intéresseront les plus petits : sujets en terre cuite d’Amérique latine, crèches en bois d’Afrique ou en paille des Philippines, sans parler d’une version dans un van rose …

Les amateurs d’art pourront découvrir plusieurs personnages de crèches napolitaines, ainsi que tout un assortiment d’anges quêteurs (ceux qui inclinent la tête quand on met une pièce …). On pourra mettre des noms derrière les statuettes qui ont servi pour les Noëls de tant d’églises : la maison Devineau, la fabrique Puccini, ou la maison Pierracini. Derrière les décorations de Noël, il y a eu des entreprises et des enjeux économiques, et là comme ailleurs, la concurrence a entraîné des faillites …

Plusieurs bannières ont été sorties des réserves du Musée : on pourra reconnaître l’Immaculée Conception ou la Vierge du Rosaire …