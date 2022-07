Exposition : Notre dame de Lourdes

A la suite de nombreux échanges avec les descendants des artistes et grâce à de patientes recherches, de nombreux documents inédits ont pu être rassemblés.

Ils permettent de mieux comprendre leurs intentions et le sens de leurs remarquables créations. Pour la plupart inédits, ils sont révélés lors de

cette exposition conçue et réalisée par la Sauvegarde du Patrimoine de Romans et Bourg-de-Péage.