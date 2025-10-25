Exposition « Nuit » au Centre d’Art

Le Centre d’art de la ville de Crest invite le public à plonger dans une exposition interactive et ludique dédiée au monde de la nuit et à ses mystères.

Dans une atmosphère poétique, petits et grands sont conviés à une exploration sensible et scientifique au coeur de la nature.

Conçue par le Muséum nationale d’Histoire naturelle et scénographiée par les services municipaux, cette exposition bénéficie du soutien du Muséum d’Histoire naturelle d’Aix-en-Provence pour le prêt d’animaux naturalisés. Elle propose une véritable balade nocturne autour du phénomène naturel de la nuit : observation du ciel étoile, rencontre avec les animaux du crépuscule et invitation au sommeil et au rêve.

Croisant astronomie, biologie et anthropologie, l’exposition mobilise des savoirs scientifiques variés tout en sollicitant les sens et l’imaginaire des visiteurs. Une aventure immersive à vivre en famille ou entre amis.