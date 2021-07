Ce lieu regroupe trois espaces :

– La Galerie, espace d’exposition pour ses peintures : inspirations passées et du moment comme les paysages aux lumières et couleurs de sa contrée dioise (acrylique sur toile).

– L’Atelier, espace de travail dédié à la création.

– La Cour, espace d’accueil et de convivialité.

Dans ce véritable lieu de vie sont proposés tout au long de l’année de nombreuses activités : ateliers expérimentaux, stages et cours de peinture, accueil d’artistes et animations diverses…