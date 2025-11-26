Exposition

Exposition Ombre et lumière

Exposition à la Galerie Ombre et lumière au centre du village
Vernissage le 12 décembre à 11h

du 12/12/2025 10:30 au 14/12/2025 18:00

12 rue du Goulet 26110 Venterol Tél. 06 84 13 29 60

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs