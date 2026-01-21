Un beau dimanche qui s’annonce avec le vernissage de la double exposition d’Elea (photos) et Blandine (Linogravure). Vous pourrez vous restaurer avec les petits plats végé de Mini-miam et écouter de la bonne musique tout au long de l’après-midi.. voilà de quoi ravir nos sens !
Entrée libre
Exposition pastorale
Vernissage Photos & linos par Elea & Blandine, accompagnées de Minimiam et sa délicieuse cuisine végé.
9 place de l'horloge 26400 Saoû
