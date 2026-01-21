Exposition

Exposition pastorale

Vernissage Photos & linos par Elea & Blandine, accompagnées de Minimiam et sa délicieuse cuisine végé.

Le 25/01/2026 12:00

9 place de l'horloge 26400 Saoû

Gratuit pour les visiteurs

Un beau dimanche qui s’annonce avec le vernissage de la double exposition d’Elea (photos) et Blandine (Linogravure). Vous pourrez vous restaurer avec les petits plats végé de Mini-miam et écouter de la bonne musique tout au long de l’après-midi.. voilà de quoi ravir nos sens !
