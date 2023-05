Exposition : Pauline Effantin

« En portant en apesanteur et en équilibre des fragments singuliers de bois flottés glanés sur les rivages de Méditerranée, Pauline Effantin crée des assemblages mobiles aériens, épurés, où le vide et le mouvement subliment la matière. Sa quête insatiable d’harmonie révèle ainsi la poésie de fragments de grâce du vivant. Son travail invite à faire silence, à se laisser toucher et nous mène vers certains rivages intérieurs. »