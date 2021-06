Exposition « Paysage Géométrique » de Guillaume Millet – Galerie Eric Linard

« Je peins des compositions structurées par des diagonales. Ces diagonales sont sans doute une conséquence de peintures antérieures, produites dans les années 2000 et pour lesquelles la perspective jouait un rôle prépondérant. C’est également une manière de se soustraire à la grille orthogonale qui organise une part importante de l’Abstraction Géométrique. »

Titulaire d’une Licence d’Histoire de l’Art (Paris IV), Guillaume Millet enseigne le dessin et la peinture en école préparatoire. Il a notamment exposé au Plateau à Paris en 2003, au Grand Palais dans le cadre de La force de l’art en 2006.

Il a collaboré pendant plusieurs années avec les galeries Bernard Jordan à Paris et à Zurich, et Nathalie Clouard à Rennes. Outre plusieurs expositions personnelles en galerie ou en institution, dont l’Espace de l’Art Concret, il participe régulièrement à des expositions collectives en France et à l’étranger.