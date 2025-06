Exposition « Paysages de Douceurs » au musée du Nougat

Exposition de Thomas Pringault. Un pont entre la création artistique et l’univers de la confiserie. Une occasion de rencontre et de dialogue, entre artisanat et création artistique.

Exposition issue d’un Appel à Projet au sein de la fabrique de confiserie Arnaud Soubeyran.

Invitation à poser un regard créatif sur l’univers de la fabrique et y puiser l’inspiration pour une dizaine d’oeuvres.

À travers son objectif, les gestes, les matières premières, les outils et les instants de fabrication prennent une dimension nouvelle, à la fois intime et poétique.

Ne manquez pas cette exposition, où l’intime rencontre la beauté du geste.

Venez vivre un moment de douceur et de contemplation en immersion totale au coeur même de la fabrique !