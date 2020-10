Exposition : Paysages de l’Ecole Lyonnaise de Peinture

Autour d’une trentaine d’oeuvres rarement montrées, le Musée de Montélimar propose de découvrir les pérégrinations de quatre artistes de l’Ecole Lyonnaise : Hector Allemand, Antoine-Jean Duclaux, Joséphin Soulary et Augustin Thierrat. L’influence du baron Taylor est évoquée à travers Léon Jean-Baptiste Sabatier.

Visites commentées de l’exposition :

Un samedi par mois à 14h : 7 novembre et 5 décembre

Pendant les vacances scolaires à 14h :

Les mercredis 21 et 28 octobre, jeudi 29 et vendredi 30 octobre, samedi 7 novembre et mercredi 23 décembre.

Nuit des Musées le 14 novembre :

Il était une fois… spectacle de Carole Joffrin

Le musée aux clowns par la Compagnie Nées au Vent

A 18h30, 19h et 19h30

A partir de 6 ans. Entrée gratuite.

Les Musées à l’écran :

Projections au cinéma d’art et d’essai des Templiers en écho avec les programmations des musées de Montélimar.

Samedis 7 novembre et 5 décembre à 18h.