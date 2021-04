Exposition « Paysages – Entre représentation et imaginaire »

L’exposition explore le sentiment de la nature, le rapport poétique au monde mais aussi le retour de ce genre longtemps considéré comme obsolète.

L’exposition Paysages permettra d’aborder un thème artistique qui a traversé tout l’art du 20e siècle et qui garde une grande actualité au 21e siècle. Un paysage est d’abord le regard d’un homme posé sur un morceau de pays, une ligne d’horizon, un imaginaire. La question du paysage vient révéler le rapport que l’homme entretient avec la nature, ou l’image qu’il s’en fait, et sa capacité à inventer des images.

Cette attention au paysage traduit un certain rapport de l’homme à la nature et plus largement à son environnement et se fait alors écho aux enjeux écologiques contemporains.

Grâce à des prêts de grandes institutions nationales comme le Centre Pompidou ou le Centre National des Arts Plastiques, mais aussi d’institutions régionales, départementales ou municipales comme les FRAC PACA et Occitanie-Montpellier ou le MACVAL, le MAC de Montélimar accueille les travaux de 37 artistes de générations différentes.

L’exposition Paysages présentera des oeuvres de grandes figures de l’art contemporain Paul Rebeyrolles, Jacques Monory, Raymond Hains, … dont certains sont toujours actifs comme Pierre Buraglio, Gérard Fromanger ou Claude Viallat… et des artistes confirmés comme de jeunes artistes et proposera un dialogue entre générations.

Le parcours de l’exposition visera à ouvrir une réflexion, en présentant environ 80

oeuvres. Ce parcours à la fois thématique et chronologique donnera au grand public des repères historiques tout en proposant une ballade onirique et sensible entre représentation et imaginaire.