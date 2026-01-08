Exposition

Exposition peinture – 59ème salon de printemps

L’association artistique LES ARTS LIBRES a le plaisir de vous présenter, pour son 59ème salon
de printemps, les peintures de ses adhérents réalisées tout au long de l’année écoulée.

du 11/04/2026 au 18/04/2026

2bis Avenue Jean Perrin 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98

Gratuit pour les visiteurs

Venez nombreux visiter cette belle exposition, vous y découvrirez de très belles oeuvres :
paysages, animaux, abstrait etc… Vernissage le vendredi 10 avril à 18h.