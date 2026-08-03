Exposition

Exposition Peinture – Michèle PRIVAT

L’artiste peintre Michèle PRIVAT expose son travail.
Peinture contemporaine, essentielle et instinctive
Couleur, matière, hasard.

Exposition Peinture – Michèle PRIVAT
du 11/08/2026 au 23/08/2026

Rez de chaussée Salle de la mairie 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 06 65 73 77 63

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Gratuit pour les visiteurs

Dans l’oeuvre de Michèle Privat, la couleur devient souffle, trace et silence. Chaque toile naît d’un dialogue intuitif entre la matière et l’émotion, laissant émerger des formes libres, parfois suggérées, parfois effacées.