Exposition peinture, sculpture et bijoux

Valérie Pommaret et Delphine Lemaitre Auger, artistes peintre, Gilbert Grève, sculpteur et Véronique Rident, créatrice des bijoux Hanaya seront heureux de vous présenter leurs dernières oeuvres les samedi 28 et dimanche 29 mars 2020, à la Tour Diane de Poitiers, à la Roche de Glun, de 9h30 à 18h30. N’hésitez pas à venir en famille ou avec des amis. Vernissage le vendredi 27 mars à 18h30.