Exposition : peintures & dessins de Brigitte Spinelli (peintre /plasticienne)

Brigitte Spinelli : » Je promène mes nano-particules sur les chemins. J’aime marcher en nature, c’est une activité qui me rassemble où je me sens le plus une.

Car le plus souvent percutée par la vie contemporaine, je suis madame Patate et monsieur Patate. Mon moi se fragmente, explose, se divise sans cesse !

Je ramasse alors les morceaux et je remets comme je peux une oreille à ma bouche, un oeil à mon oreille, les moustaches à l’oeil !

…et ça le fait finalement !

Je traverse le temps et les épreuves, toujours modifiée mais opérante.

Mes peintures et dessins à l’acrylique, stylo bille et crayon à papier sont ces fragmentations.

Mon travail abstrait propose une interprétation de ce dispersement.

Ancrée dans mon époque, ces amalgames colorés, ces associations de parties, parlent de manière libre du sens désordonné des sociétés occidentales oppressantes, et qui se trouvent dans une impasse. »

« La palette vive et acide, un pop-art, de Brigitte Spinelli renvoie-t-elle forcément à un joyeux carnaval ?

N’a-t-elle pas l’éclat et la couleur nostalgique des jouets perdus ?

Ainsi la rapidité du geste, sa nerveuse liberté, est-il bien le contraire d’un calme serein ou est-ce une vitesse déconnectée de tout choc émotif ? «