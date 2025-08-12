Exposition

Exposition peintures et photographies

Venez admirer les peintures et photographies de Marie-Pierre Chaleas et Chantal Luque à la salle du posterlou ! ! !

du 16/08/2025 10:00 au 18/08/2025

390 Grand rue 26470 La Motte-Chalancon

Gratuit pour les visiteurs