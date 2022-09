exposition peintures et sculptures « LES ANIMAUX » ARTS CULTURES COULEURS

Suivant sa vocation notre association Arts Cultures Couleurs poursuit les expositions de peintures et de sculptures réalisées depuis de nombreuses années en Drôme Ardèche et notamment salles des Clercs à Valence

Notre Exposition : du 19 au 25 septembre 2022

Présente de 9 artistes dont 7 peintres et 2 sculpteurs.

Peintres par ordre alphabétique : Sylvie de Bank (techniques mixtes : peintures, dessins, aquarelles)

Liliane BLACHE VENDEOL (peintures), Cécile COTTE (peintures acryliques et autres techniques),

Jacques DORTEL (techniques mixtes : dessins, aquarelle, feutres et peintures), Marielle JEAN-SALETTE (peintures à l’huile), Nicolle LAVIGNE (peintures acryliques), Maria VALVERDE (peintures acryliques )

Sculpteurs :

– Daniel GEORGES (sculpteur) et Michelle LATUNE (sculpteur)