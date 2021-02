Exposition : Peintures intérieures

Exposition de l’Atelier du Roubion, dessin et peinture

C’est dans l’intimité du foyer, au cours de la réclusion contrainte chez soi, qu’ont été réalisées ces » Peintures Intérieures « , afin de continuer l’action du groupe dessin/peinture mené par Marie-Claude Bernard, malgré l’absence des habituelles séances de groupe. Ainsi, au fil du pinceau, l’art relie et perpétue l’esprit du faire ensemble, même séparés. La médiathèque du Pays de Bourdeaux qui accueille ces travaux leurs permet de sortir de l’isolement, pour se côtoyer, dialoguer, manifester leurs similitudes et leurs nuances, et occuper enfin l’espace public.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque, présence de Marie-Claude lors des permanences des jeudis 18 et 25 février de 10h à 12h