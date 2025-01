Exposition peintures Khaled Alkhani – Art du Temps

Située à Cléon d’Andran, village de la Drôme provençale, non loin de Montélimar, la Galerie Art du Temps accueille le visiteur au sein d’une ancienne bâtisse dont les vieilles pierres ont des siècles d’histoire.

Tournée vers l’art contemporain, la Galerie oeuvre à la promotion sur le long terme d’artistes français et étrangers, internationalement reconnus ou talents émergeants. Soucieuse de les soutenir dans leurs créations et dans la diffusion de leur art, la Galerie propose des expositions personnelles permettant au public de découvrir les créations récentes d’un artiste pendant sept à huit semaines. Détenant en permanence des oeuvres de ses artistes, la Galerie permet ensuite leur suivi au travers d’expositions régulières au premier étage.