Exposition

EXPOSITION  » PETITS FORMATS  » À TAULIGNAN

Comme chaque année, c’est le rendez-vous des  » Petits Formats  »
Entrée libre – Vernissage samedi 04/07 à 18h30

EXPOSITION  » PETITS FORMATS  » À TAULIGNAN
du 03/07/2026 10:00 au 05/07/2026 18:00

Place du Pradou 26770 Taulignan

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

14 artistes vous proposent de voyager dans leur univers grandiose dans des…  » petits formats « .
Les thèmes, mediums et techniques sont libres et différents.
La diversité est de mise pour cet événement et on n’attend plus que vous !