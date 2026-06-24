14 artistes vous proposent de voyager dans leur univers grandiose dans des… » petits formats « .
Les thèmes, mediums et techniques sont libres et différents.
La diversité est de mise pour cet événement et on n’attend plus que vous !
EXPOSITION » PETITS FORMATS » À TAULIGNAN
Comme chaque année, c’est le rendez-vous des » Petits Formats »
Entrée libre – Vernissage samedi 04/07 à 18h30
Place du Pradou 26770 Taulignan
14 artistes vous proposent de voyager dans leur univers grandiose dans des… » petits formats « .