EXPOSITION Philippe AZEMA

Chez Philippe AZEMA, la peinture s’impose comme un appel intérieur. Ouvrier agricole le jour, il consacre son temps libre à la création. Il maroufle du papier sur de grands draps de lin qu’il teinte de rouge et jaune. Puis muni d’outils atypiques tels que le rasoir et le bâton taillé en pointe il couvre ce support de signes et dessins étranges, d’inspiration pariétale. L’effet est envoutant. Une dizaine de toiles de cet artiste atypique sont exposées en résonnance avec 200 pièces issues de la collection permanente de la Curioserie.