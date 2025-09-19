Exposition photo : Claude Fougeirol

De jeunes, de centenaires, de personnalités insolites, saisis dans leurs bâtis, leurs intérieurs, leurs champs, leurs coutumes, leurs modes de vie parfois ancestraux, avec une sagesse, une quiétude et un bon sens en décalage total avec la vie tourmentée et artificielle » d’en-bas « , du monde moderne.

Reportage consacré à Pierre Pizot, personnage emblématique de la montagne ardéchoise des Boutières et de Borée, au pied du Mézenc : sept ans de rencontres avec le photographe par tous les temps : son lieu-dit le Tru et ses accoutrements, son jardin, ses bêtes, son mode de vie, ses visiteurs, sa sagesse, ses conseils de bon sens, sa philosophie, ses astuces.

Illustrations photographiques au mot près de Jean Ferrat de 3 de ses chansons phares, » Ma France « , » C’est beau la vie « , » La Montagne »

Diaporama sur les gueules ardéchoises

Diaporama sur la chanson d’Yves Duteil » Prendre un enfant par la main «