Exposition

Exposition photo Marc Kozdeba –

Islande poussière de nuage, venez découvrir les superbes clichés de Marc Kozdeba sur l’Islande. Vernissage le 07 novembre

Exposition photo Marc Kozdeba –
du 07/11/2025 09:30 au 22/11/2025 18:00

905 route de Tain 26600 Chanos-Curson Tél. 06 34 47 91 54

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs