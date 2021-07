Exposition – Photographie et collage

DIEresidenz présente l’exposition ‘Dear Resistence’ (Chère Résistance) par ses artistes en résidence, Claudia Balsters et Hannah Goldstein. Le vernissage le 23/07 à partir de 19h, concert de beatbox expérimental à 21h.

DIEresidenz présente l’exposition ‘Dear Resistence’ (Chère Résistance) par ses artistes en résidence, claudia balsters et hannah goldstein. Durant un mois, le duo d’artistes féministes a réalisé des photographies et des collages à propos de la Résistance.

Venues de Berlin, les artistes examinent et mettent en lumière la place des femmes dans la Résistance, dans le Diois, en Allemagne, au quotidien. Où la résistance commence-t-elle ?

Le vernissage a lieu à partir de 19h, concert de beatbox expérimental à 21h.

Entrée libre dans les limites sanitaires, concert au chapeau.

Visite d’expo du 24 au 31 juillet sur rdv: 07 88 77 68 76.

Plus info sur les artistes : www.claudiabalsters.com et www.hannahgoldstein.net

DIEresidenz est un programme de résidence d’artiste à Die et d’échanges avec Berlin, centré sur l’art contemporain et d’orientation féministe. Un projet de Conny Becker – www.dieresidenz.net