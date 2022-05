Exposition photographique  » D’ailleurs et d’ici : l’entre-deux « 

Entre les rocheuses canadiennes, les vertes et mille collines du Rwanda, l’esthétique du froid islandais, les couleurs chatoyantes de la Thaïlande, ou encore les châteaux de sables charentais, le public aura le choix de la destination.

L’exposition de Caroline Foujanet » D’ailleurs et d’ici : L’entre-deux » est aussi et surtout un essai singulier et personnel sur la mémoire. Quel voyage fait le souvenir avant de le devenir ?