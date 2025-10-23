Exposition

Exposition Photographique- Faune et Flore du Parc du Vercors

La Mairie de Die et le Parc du Vercors vous invitent à venir profiter de l’exposition photographique valorisant le patrimoine naturel du Diois.

du 23/10/2025 au 14/11/2025

Rue Félix Germain 26150 Die Tél. 04 75 21 08 77

Gratuit pour les visiteurs

Au programme : arbres remarquables, flore, insectes, ainsi que mammifères, oiseaux, et même champignons.
Le 29 octobre à 18h30, rendez-vous dans le hall de la Mairie de Die pour un moment de partage convivial entre habitants des communes Dioises autour de l’ABC !