Au programme : arbres remarquables, flore, insectes, ainsi que mammifères, oiseaux, et même champignons.
Le 29 octobre à 18h30, rendez-vous dans le hall de la Mairie de Die pour un moment de partage convivial entre habitants des communes Dioises autour de l’ABC !
Exposition Photographique- Faune et Flore du Parc du Vercors
La Mairie de Die et le Parc du Vercors vous invitent à venir profiter de l’exposition photographique valorisant le patrimoine naturel du Diois.
Rue Félix Germain 26150 Die Tél. 04 75 21 08 77
Au programme : arbres remarquables, flore, insectes, ainsi que mammifères, oiseaux, et même champignons.