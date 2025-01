Exposition photographique FEMMES ODYSSEES

Créatrices, une immersion entière et radicale, parfois fantasque et ultra sensible.

Ces femmes artistes-créatrices furent des muses, des icônes et des stars. Le public les a adulées pour certaines, mouvements de fan-manias pour d’autres ou tout simplement la découverte d’une carrière artistique qui déclencha une passion pour l’artiste.

Ces 35 photographies feront peut-être revivre le souvenir d’un concert, l’écoute d’un album, une émotion intense gravée dans la mémoire d’un spectateur. Ces visages nous

émeuvent encore et toujours, puissamment.

Ces 35 photographies sont aussi des musiques où par la force des contrastes du blanc, du noir, et de la couleur nous reconstituons des fragments de chansons, des lumières,

des odeurs et du spleen !

Pierre Terrasson à été le témoin privilégié de ces fulgurances artistiques ; avec l’audace créative de ces Femmes il a composé, proposé de manière spontanée, improvisé en

toute Liberté.

vous invite à découvrir cette épopée artistique UNIQUE que fût celle de Jane, Patti, Brigitte et bien d’autres encore…