Exposition photographique – Inuit, vivre dans un territoire en mutattion

Les photographies de Pierre Coupel présentées ont été prises lors de missions de terrain en Arctique. De nombreux témoignages, notamment ceux d’aînés inuits, ont été recueillis.

Pendant des siècles, à l’exception des baleiniers en quête d’huile et des explorateurs avides d’aventure, le peuple du Grand Nord est resté préservé de la colonisation.

Mais la collision avec le monde moderne était inévitable. Les plus anciens se souviennent encore de l’arrivée des dollars et des fusils. En l’espace de deux générations, les Inuits sont passés d’une vie nomade de chasseurs-cueilleurs à une existence sédentaire avec smartphones.

Et pourtant, l’Arctique, dans toute sa puissance, continue de façonner la vie qu’elle abrite. Pour ses habitants, préserver les traditions et les savoirs ancestraux est devenu une véritable question de survie.

Pierre Coupel

Installé récemment à Die après douze années passées au Québec, Pierre Coupel est océanographe, spécialisé dans l’étude de l’océan Arctique. Depuis cinq ans, il travaille en collaboration avec les communautés inuites du Nunavut, dans le nord du Canada.