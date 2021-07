Exposition photographique: Rien ici qui demeure

« Les photographies de Willaume semblent être parvenues jusqu’à nous encore marquées par les traces de ses voyages ; elles surgissent des brouillages du temps et de l’espace comme ces moments d’écoute parfaite échappés des parasites d’une radio. Il y a tant de voix à écouter : certaines sont lointaines, d’autres proches et émouvantes, d’autres brouillées, d’autres encore claires et nettes. «