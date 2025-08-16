Sylviane Achard Artiste, photographe et designer graphique.
Née dans la Drôme, Sylviane Achard vit à Paris, où elle explore les transformations de l’esthétique urbaine. Sa démarche consiste à observer le réel là où le quotidien devient matière à expérience esthétique.
Initialement formée aux Beaux-arts de Valence et Grenoble, Sylviane collecte, au fil de ses déambulations dans le métro parisien, des fragments visuels : affiches déchirées, surfaces altérées, signes involontaires. Ces compositions accidentelles, nées du temps, de l’usure et du geste anonyme, sont saisies telles quelles, sans intervention. Elles forment une archive sensible de la ville, entre chaos visuel et ordre latent. L’image devient ici un acte de reconnaissance, celle d’une forme d’art non intentionnelle, mais profondément signifiante.
À la croisée du street art, du design graphique et de la photographie documentaire, sa démarche vise à révéler ce qui échappe au regard furtif du passant. Une esthétique de l’entre-deux, du fragment, de l’inaperçu. Son travail tente de révéler l’énergie de la ville et sa poésie secrète.
Exposition Photographiques Sylviane Achard Rencontres souterraines
Le labo du 8 est heureux d’accueillir Sylviane Achard. Le vernissage a lieu en présence de l’artiste, le Vendredi 26 Septembre 2025 dès 19H.
8 place Perrot de Verdun 26100 Romans-sur-Isère
