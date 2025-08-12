La gare, le champ de Mars, La Grande Rue, l’actuelle avenue Charles de Gaulle, le lavoir, la rue Louis XI, la place Taillade, la tour de l’horloge, la place de l’église, la chapelle des Pénitents, la rue Guille, l’ancienne prison, l’ancien hôtel des Gouverneurs, le moulin et bien sûr le Rocher. Rendez-vous à l’Office de tourisme pour avoir le plan de la ville indiquant la position des panneaux de l’exposition.
Exposition photos Avant/Après
Une exposition de 19 photos anciennes montrant certains points emblématiques de Pierrelatte au cours des premières décennies du XXe siècle.