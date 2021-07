Exposition – Piscignou – Sculptures Cinétiques

En plus du métal, j’utilise pierre, bois, et divers autres matériaux. Souvent en équilibre sur un point, elles jouent avec les centres de gravité. Pour certaines, je réalise des superpositions d’équilibre posés sur un ou deux points, ce qui fait appel à des lois physiques (centre de gravité) rarement exploitées à un niveau artistique. C’est avec plaisir que je partagerai ces concepts avec vous lors de cette exposition. Originaire du sud-est de la France, Fabien Colomb est né à Die (Drôme). Artiste autodidacte depuis quelques années, il est doté d’une riche imagination et d’un vif esprit d’invention. Avec une créativité débordante, il colore ses oeuvres non seulement d’une délicieuse fantaisie, mais aussi d’humour et de poésie .Bienvenue à l’expo, où vous pourrez déambuler en vous laissant enchanter par les ondulations élégantes et apaisantes de ces étranges sculptures ! De plus, Piscignou vous invite chaleureusement à vous balader sur son site internet où vous découvrirez bien d’autres oeuvres.