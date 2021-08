Exposition « Reflets d’âmes » – Les Rencontres de la photo

À l’issue des Rencontres de la Photo, édition 2019, certains photographes ont eu l’envie de renouer avec cette ambiance formidable, et également fêter comme il se doit les 20 ans de cet événement.

L’idée a fait son chemin et ces passionnés se sont regroupés en un collectif, LE COLLECTIF 19-20. Agnès Chalieux, Ann David, Dominique Guinot, Gilles Lange, Hervé Combe, Jean-Pierre Duvergé, Jean-Marie Dupond, Justine Darmon, Romain Thiery et Victor Coucosh proposent leur vision toute personnelle du Portrait, qu’il soit de rue, du monde, de studio… ou non. Certains montrent ainsi une face cachée de leur art. -> 10 photographes… 10 séries…